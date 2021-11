Lockdown für Ungeimpfte? Haslauer „skeptisch“

Ein tatsächlicher Lockdown für Ungeimpfte sei zudem „schwierig bis gar nicht“ zu kontrollieren. Deshalb könne man darüber diskutieren, ob das eine „symbolische Maßnahme“ sei. Am Freitag wolle man sich erneut zu einer Videokonferenz treffen. Fix sei jedenfalls eine Ausdehnung der Maskenpflicht in Salzburg sowie ein verstärkter Schutz der älteren Personengruppe mithilfe der Booster-Impfung. Diese sollen „dringend“ darauf hingewiesen werden, sich die dritte Teilimpfung abzuholen, „um den vollen Impfschutz wiederherzustellen“, so Haslauer.