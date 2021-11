Bayrischer Weg als neue Idee für mehr Landärzte

Vorbild an Deutschen nehmen

Während also Niederösterreich in vielen Bereichen wie Infrastruktur und Digitalisierung zu den deutschen Nachbarn schielt, könnte man sich auch im Bereich der Ärzteausbildung ein Vorbild nehmen. Möglicherweise sagen ja strenge Zulassungstests an Medizinunis nicht immer aus, wer fürs Studium oder als Landarzt geeignet ist.