Ungelöste Fälle halten Ermittler in Tirol auf Trab

Explosion bei Baustelle der Tiwag noch nicht geklärt

Rätselraten herrscht auch weiterhin bei der Tiwag. Am 20. Oktober kam es auf der Kraftwerksbaustelle im Kühtai zu einem schrecklichen Ereignis. Ein erfahrener Arbeiter bohrte eine Sprengkapsel an, wodurch es zu einer Explosion kam. Der Mann war auf der Stelle tot. Zwei Tage später ging der Fall an die Innsbrucker Staatsanwaltschaft. „Auch in diesem Fall gibt es nach wie vor keine neuen Erkenntnisse“, sagt Mayr, „die Ermittlungen laufen noch“.