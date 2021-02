Streifenwagen in Flammen: Die Ermittlungen laufen

Polizeichef: „Wir verurteilen das auf das Schärfste!“

Auch mit Landespolizeidirektor Edelbert Kohler sprach die „Krone“. Dieser zeigte sich betroffen und betonte, dass man, sollte es sich tatsächlich um einen vorsätzlichen Akt gehandelt haben, diesen „auf das Schärfste verurteilt. So wie wir alle Dinge, die in Richtung Gewalt oder Sachbeschädigung gehen, verurteilen.“ Wann es zuletzt zu einem solchen oder ähnlichen Ereignis gekommen war, konnte Kohler nicht sagen: „In letzter Zeit kann ich mich nicht an so etwas erinnern.“ Auch die Feuerwehr kann sich nicht an einen solchen Einsatz entsinnen.