OÖ: 200 Mitarbeiter der Landesspitäler infiziert

Warnung vor Zusammenbruch

„Wie sollen das die Krankenhäuser schaffen, wenn jetzt noch immer mehr Mitarbeiter selbst erkranken und ganze Teams in Quarantäne müssen? Aktuell sind 200 Mitarbeiter aus den oberösterreichischen Krankenhäusern an Covid erkrankt. Da sind die Verantwortlichen in alle Richtungen gefordert - gegenüber den Patienten, den Mitarbeitern selbst und ihrer Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Gesundheitsversorgung nicht zusammenbricht“, sagt der Dritte Landtagspräsident Binder deutlich.