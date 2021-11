Neues Gesundheitszentrum als Weg in die Zukunft

Es ist der einzig richtige Weg in die Zukunft, um den Anforderungen des Gesundheitswesens für Menschen und Ärzte gerecht zu werden. Darüber war man sich beim Spatenstich für das neue Gesundheitszentrum in St. Pölten einig. „Dieser Schritt in St. Pölten ist ein wichtiger Baustein für die Versorgung der Menschen in NÖ“, betont Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Das Konzept sei beispielgebend für andere. Auch Bürgermeister Matthias Stadler zeigt sich stolz über den geglückten Gesundheitsschwerpunkt in der Landeshauptstadt. Für ihn beinhaltet das neue Zentrum „noch mehr Möglichkeiten und noch größere Flexibilität“.