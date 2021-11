Vier Kilometer Seekabel verschwunden: „Mysterium“

Unterwasserroboter untersuchten Leitung am Meeresgrund

Die Übertragung einer der beiden Kreisläufe an das Observatorium Lofoten-Vesteralen brach im April plötzlich ab. Das Meeresforschungsinstitut suchte den Fehler zunächst in der eigenen Technik - ohne Erfolg. Mithilfe von Unterwasserrobotern begann man, die Leitung auf dem Meeresgrund zu untersuchten. Nach vier Monaten fand man die Ursache: Gut vier Kilometer des Kabels sind herausgerissen worden und spurlos verschwunden.