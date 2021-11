Bella Hadid verzaubert als Weihnachts-Dessousengel

Victoria‘s Secret geht neue Wege

Nach jahrelangen Beschwerden um sexuelle Belästigung sowie Kritik daran, mit seinen Models nicht alle Körperformen abzubilden, zog der Konzern in diesem Jahr schließlich die Konsequenzen und gab bekannt, seine Model-Engel in Pension zu schicken. „Wir müssen aufhören, das zu tun, was Männer wollen, und anfangen, das zu tun, was Frauen wollen“, erklärte Geschäftsführer Martin Waters die Veränderung. Als Markenbotschafterinnen wurden etwa Fußballerin Megan Rapinoe, Freestyle-Skierin Eileen Gu und Schauspielerin Priyanka Chopra auserkoren.