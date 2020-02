Sex-Skandal erschüttert Victoria‘s Secret

Am nächsten Morgen sei sie zur Personalabteilung gegangen, die sich „nur darüber lustig gemacht haben“. Sie reichte zwei Wochen später die Kündigung ein und litt nach eigener Aussage noch jahrelang unter dem traumatischen Vorfall: „Jedes Mal hatte ich Eds Stimme in meinem Kopf, wenn ich was gegessen oder in den Spiegel geschaut habe.“