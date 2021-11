Nach Rücktritt: Lech sucht neuen Bürgermeister

„Ich kann nicht mehr“

Jochums Fazit fällt äußerst bitter aus: „Ich bin für die Wahl zum Bürgermeister unserer Gemeinde angetreten, weil ich die Dinge in unserem Dorf zum Besseren zu verändern wollte. Nicht für mich und auch nicht für einige Wenige, sondern für alle Menschen, die in Lech leben. Dafür habe ich im vergangenen Jahr tagtäglich mit ganzer Kraft eingesetzt und konnte leider aufgrund der besonderen Konstellation in dieser Gemeindevertretung trotzdem nur sehr, sehr wenig erreichen. Zu wenig aus meiner Sicht. Und so ist für mich heute ein Punkt erreicht, an dem ich leider nach reiflicher Überlegung sagen muss: Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr Bürgermeister für Lech sein, weil mir die gegenseitige Wertschätzung fehlt, weil ich keine gemeinsame Gesprächsbasis finde und weil ich letztlich deswegen, die vielen Ideen und Visionen, die ich - die wir - für Lech hatten, in dieser aktuellen Konstellation niemals umsetzen werden könne. Das musste ich in den vergangenen Wochen und Tagen leider einsehen.“