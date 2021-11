So lebt Stöger in Budapest: „Geile G‘schicht“

Die „Krone“ zu Gast bei Peter Stöger in Budapest. Der Ferencvaros-Cheftrainer (das im Interview erwähnte Spitzenspiel gegen Kisvárda wurde mit 4:0 gewonnen) öffnete für uns sogar die Tür zu seiner Privatwohnung und führte gemeinsam mit Lebensgefährtin Ulrike Kriegler durch die Stadt. Im Gespräch mit Michael Fally sinniert Stöger über Klub-Präsident Gabor Kubatov, Viktor Orban, beste Fußball-Infrastruktur in Ungarn, Diskussionen mit Fans, Krach in der Mannschaft, die Ergebniskrise in der Europa League und persönliche Herausforderungen. In Summe spricht Stöger von einer „geilen G‘schicht“.