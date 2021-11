Schon 3000 Unterschriften gegen Parkzonen in Baden

„Es gab zuletzt versöhnliche Worte seitens der VP. Deshalb gab es nur einen Unterschriftenstand und keine zweite Demo“, erklärt Komoli im Gespräch mit der „Krone“. Die Badenerin spricht damit ein informelles Treffen des Verkehrsausschusses an, zu dem sie selbst mit Vertretern der Arbeiter- und Wirtschaftskammer geladen war. „Dort wurde uns mitgeteilt, dass all unsere Anliegen schon auf einer Liste stehen“, so Komoli, die nun die Stadtregierung um mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung bei der weiteren Vorgehensweise bittet.