„Kritische Mahner, die zum Nachdenken animieren“

Mercedes Echerer sprach in ihrer Festrede unter anderem von der Toleranz als Selbstverständlichkeit in einer Vielfalt von Kulturen. Überreicht wurden anschließend je ein Würdigungspreis (mit 11.000 Euro dotiert) und zwei Anerkennungspreise (je 4000 Euro) in den Sparten Darstellende und Bildende Kunst, Literatur und Medienkunst.