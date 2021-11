Wegen Andrangs: Steiermark weitet Impfangebot aus

Wegen des großen Andrangs beim freien Impfen des Landes Steiermark aufgrund der 2G-Regel werden nun die Öffnungszeiten der Impfstraßen ausgeweitet. Bei der freien Impfaktion am Dienstag sind alle 16 Impfstraßen von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Das gilt auch für die freien Impfaktionen am Freitag, 12. November sowie am 16. und am 19. November. Mit 10.230 Stichen in Impfstraßen und Impfbussen hat sich die Zahl der Immunisierungen in der vergangenen Woche fast verdoppelt.