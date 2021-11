NEOS fordern „Garantie gegen Lockdown“

Kritik aus Sozialversicherung an geplantem Impf-Brief

Der im Raum stehende Brief an alle Ungeimpften, mit dem sie über ihr erhöhtes Risiko eines schweren Covid-19-Verlaufs bei einer Infektion informiert werden sollen, stößt unterdessen beim Co-Vorsitzenden der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter Lehner, auf Kritik. Er bezeichnete ein solches Schreiben als „überflüssig“ und „verschwendetes Geld“. Wenn, dann würde ein Brief nur mit einem konkreten Impftermin Sinn ergeben, aber in der aktuellen Situation auch das nicht.