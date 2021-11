Betrunkener Radfahrer attackierte Polizisten

Von Anfang an sehr aggressiv

Der Slowake verhielt sich von Anfang an sehr aggressiv, ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 1,86 Promille Alkoholgehalt. Den Alkomattest verweigerte er und schließlich versucht sich der 35-Jährige der Amtshandlung zu entziehen, indem er mit dem Fahrrad in Richtung Utzenaich davonfuhr. Er konnte nach ca. 800 Metern eingeholt werden, verhielt sich neuerlich aggressiv und daher wurde die Festnahme ausgesprochen.