Schalke 04 kassiert bittere Heimpleite

Nach der dritten Pflichtspielniederlage in Serie ist der FC Schalke 04 auf den fünften Platz in der 2. deutschen Bundesliga zurückgefallen. Der Bundesliga-Absteiger unterlag am Sonntag im eigenen Stadion dem SV Darmstadt 98 mit 2:4 (1:2). Die Hessen schoben sich mit dem vierten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen erstmals in dieser Saison auf den vierten Platz vor.