Gastgärten ersetzen Punsch-Stände in St. Pölten

„Wir haben eine Lösung gesucht, die so lange wie möglich halten soll“, erklärt Michael Bachel vom städtischen Veranstaltungsservice. Denn in den Schanigärten würden im Gegensatz zu vereinzelten Punsch-Ständen oder gar einem Adventmarkt die Corona-Regeln optimal eingehalten werden können. Gelockt wird wieder mit einer Wirtschaftsförderung in Höhe der Schanigartenabgabe. Erste Zusagen von Gastronomen am Rathausplatz, am Herrenplatz und in der Kremser Gasse lassen die Stadtverantwortlichen auf eine hohe Beteiligung hoffen.