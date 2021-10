St. Pöltner Christkindlmarkt steht auf der Kippe

Nur eines scheint derzeit fix zu sein in St. Pölten: Der im Vorjahr anstelle des abgesagten Christkindlmarkts aufgebaute Eislaufplatz soll auch heuer – eventuell sogar vergrößert – wieder am Rathausplatz Schlittschuhfahren ermöglichen. Doch dieses Mal eigentlich nicht anstatt, sondern zusätzlich zum Adventmarkt. Denn dieser war, so heißt es aus dem Rathaus, am Domplatz vorgesehen. Mittlerweile ist das aber alles andere als sicher. Denn nicht nur die 3-G-Kontrollen am zweitgrößten Platz der Stadt stellen die Veranstalter vor Schwierigkeiten, sondern auch Marktbeschicker und Innenstadtkaufleute lehnen diesen Vorschlag ab. Ihre Sorge: Der Wochenmarkt würde vom Christkindlmarkt verdrängt, und die Parkplätze würden gestrichen werden. Auch Probleme mit Kanal- und Stromanschlüssen soll es am Domplatz geben.