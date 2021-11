Lakers-Superstar LeBron James fällt neuerlich aus

Die erst zweite Saisonniederlage setzte es für die Miami Heat. Das Team aus Florida musste sich nach zuletzt fünf Siegen in Folge den Boston Celtics zu Hause mit 78:95 geschlagen geben. Miami verlor die Führung in der Eastern Conference an die Philadelphia 76ers, die mit 109:98 bei den Detroit Pistons ihren fünften Sieg in Serie einfuhren. Liga-Spitzenreiter sind nach einem 116:98 bei den Atlanta Hawks weiter die Utah Jazz.