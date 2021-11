Beherzter Einsatz bei Brand in Friedhofskapelle

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren Andreas Haslinger und Thomas Maierhofer in Melk. Die beiden Mitarbeiter des Wirtschaftshofes waren zufällig beim Friedhof unterwegs, als sie die Alarmierung zu einem Brand in einer Kapelle mitbekamen. Mehrere Kerzen und Blumengestecke hatten Feuer gefangen. Der ehrenamtliche Feuerwehrmann und der Friedhofswärter reagierten prompt und beförderten das Brandgut nach draußen. „Ein paar Minuten später, und es wäre ein erheblicher Schaden an der Kapelle entstanden“, erklärt Thomas Reiter, Kommandant der Feuerwehr Melk.