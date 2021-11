Wir müssen jetzt die vierte Welle brechen!

Doskozil spricht sich gegen Verschärfungen aus

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein weiß: Es sei wichtig zu handeln, Weiteres will er mit den Ländern beschließen. Diese rufen nach bundesweiten Vorgaben. Das Gros hat selbst Maßnahmen gesetzt, zuletzt Oberösterreich mit 2,5 G in Gastro und Co. sowie einer Impflotterie. Wien setzt künftig auf 2 G in Gastro usw. und will rasch den Stich für ab Fünfjährige anbieten.