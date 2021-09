Intensivmediziner: Gefahr für vierten Lockdown

Maskenpflicht in Innenräumen denkbar

„Im Moment viel interessanter“ als nur die Auslastung der Intensivstationen sei aber die Zahl der Hospitalisierungen insgesamt - „und wenn die steil nach oben geht, muss man Maßnahmen verschärfen, das ist gar keine Frage“, so Hasibeder. Zu überlegen sei wieder eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. „Klar wird man weiter viel testen müssen“, forderte Hasibeder. Er riet dazu, dass man die Testungen, „wenn man schon keine Impfpflicht machen will, kostenpflichtig macht“.