Mückstein „besorgt“ wegen steigender Zahlen

„Der Zug fährt jetzt“

Die derzeit in Aussicht gestellten Maßnahmen bezeichnete Popper als „nicht sehr stark“ - zumindest in den ersten Stufen des Stufenplans der Regierung. Außerdem kommen sie spät und werden erst mit Zeitverzug wirksam. Ob der Bund und die Länder hier nun wirklich etwas bei den Neuinfektionen bewirken können, sei schwer einzuschätzen. Die direkten Auswirkungen der neuen Maßnahmen auf die entscheidende Krankenhaussituation haben jedoch einen gehörigen Zeitverzug in Richtung Mitte Dezember. Popper: „Der Zug fährt jetzt.“