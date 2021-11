Doskozil gegen bundesweite Verschärfungen

Das Burgenland habe zwar mittlerweile auch eine Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner über 350, in den Spitälern seien die Verhältnisse aber „stabil“, sagte Doskozil. Dass derzeit nur drei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation liegen, zeige, „dass es wichtig war, auf das Thema Impfen zu setzen“. Der Landeshauptmann will nun die nächsten ein bis zwei Wochen abwarten und die Lage in den Krankenhäusern beobachten. Danach könne man mit Experten beraten, was die Entwicklungen für die Zukunft bedeuten.