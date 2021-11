Neue Maßnahmen: Wien will jetzt auch Kinder impfen

Konkret sprach sich Bürgermeister Michael Ludwig für ein Vorziehen der Stufe 4 des fünfstufigen Planes aus, der abhängig ist von der Auslastung der Intensivbetten in den österreichischen Krankenhäusern - und zwar in ganz Österreich. Mit Ende nächster Woche setzt er das in Wien allerdings bereits in die Tat um - Zutritt zur Gastro oder zu körpernahen Dienstleistern haben dann nur noch Geimpfte oder Genesene.