Starker Ragginger: „Es ist viel Kopfsache“

Ziel: In allen Altersklassen eine Medaille

Sein Ziel ist es, in seiner Karriere in allen Altersklassen eine Medaille zu holen. Bis zur U23 hat er es geschafft, in der allgemeinen Klasse steht schon ein EM-Top-Ergebnis zu Buche (5.). Aber er will mehr. Im Fokus: Paris 2024. „Das Hauptziel ist Olympia, da ist einiges drinnen“, meinte Ragginger, der mit seinem Klubkollegen Amer Hrustanovic einen Top-Trainer mit Olympiaerfahrung an seiner Seite hat. Für Salzburgs dünn gesäte Sommerolympiahoffnungen ein Lichtblick.