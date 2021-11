Gemeinde bekommt endlich eine eigene Postleitzahl

Wir alle wachsen damit auf, bei einer Übersiedelung lernt man neue: Die Rede ist von der Adresse und der Postleitzahl. Während es in Irland heute noch keine gibt, wurden die vierstelligen Zahlenkolonnen in Österreich vor über einem halben Jahrhundert eingeführt. In ganz Österreich? Nein, Ausnahmen gibt es immer noch.