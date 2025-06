Geschwister schon flügge: Rettung für Bussardkind

Ein Hilferuf aus Apetlon erreichte das Ehepaar Wirthner am frühen Abend um 18.30 Uhr. Ein kleiner Bussard war gefunden worden. „Ich habe den Kleinen schon am Morgen gesehen. Seine Geschwister fliegen schon, er konnte anscheinend nicht. Als er am Abend noch immer da war, habe ich dann die Wirthners angerufen“, erzählt Fischer Robert Jungwirth.