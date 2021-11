Auf legendärer Strecke die Krönung im Visier

„Diesen Titel möchten wir unbedingt, daher werden wir auch alles unternehmen, ihn zu holen!“ Sagt Gottfried Grasser vor dem kommenden Wochenende, wo am Nürburgring der Saisonabschluss des ADAC GT Masters stattfindet. Und das Knittelfelder „Grasser Racing Team“ könnte erstmals am Saisonende am Treppchen ganz oben stehen. „Bisher waren wir maximal Zweiter. Es wäre die Krönung, denn wir sind ja schon lange dabei und haben hart dafür gearbeitet. Das wäre eine große Erfüllung. Es war kein leichtes Jahr und der Titel wäre viel mehr, als wir erwarten durften.“ Als Führender der Team-Wertung reiste man gestern jedenfalls nach Deutschland, heute steht noch ein Testtag an.