Im Linzer Gemeinderat ist kein 3-G-Nachweis nötig

Ohne 3-G-Nachweis wird Tragen einer FFP2-Maske empfohlen

Doch weit gefehlt. Denn während man etwa im Wirtshaus, im Kino, oder nun auch am Arbeitsplatz, unbedingt einen 3-G-Nachweis benötigt, gilt dies für die Linzer Stadtpolitik nicht. So fühlten sich nicht nur einige Linzer Neo-Gemeinderatsmitglieder unbehaglich, nachdem sie die Einladung zur Angelobung am Donnerstag (14 Uhr) im Alten Rathaus erhalten hatten. Darin ist unter dem Punkt „Hinweis zu Covid-19-Schutzmaßnahmen“ zu lesen: „Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation wird Personen, die über keinen Nachweis über eine geringe epidemiologische Gefahr (3…G) verfügen, während der Gemeinderatssitzung das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen.“