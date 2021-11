Italientief bringt Regen & Schnee nach Kärnten

In Unterkärnten weniger Regen

Verglichen mit dem Oberland soll es in Unterkärnten in den nächsten Tagen hingegen deutlich weniger Niederschläge geben. „Hier sind lediglich zehn Liter pro Quadratmeter wahrscheinlich. Im Laufe des Donnerstags beruhigt sich das Wetter aber generell wieder. Das Wochenende wird relativ trocken“, ergänzt Dietz.