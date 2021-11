Ronaldo rettet ManUtd mit Last-Minute-Tor!

Er ist zwar erst wenige Monate wieder „daheim“, aber schon muss man sich fragen: Was wäre Manchester United ohne Cristiano Ronaldo? Wie schon beim Hinspiel, als er für seine „Red Devils“ nach einem 0:2-Rückstand in der Champions League gegen Atalanta Bergamo noch den finalen Treffer zum 3:2-Sieg schoss, traf der Portugiese auch beim Rückspiel in Bergamo - diesmal sogar doppelt zum 2:2-Endstand Freilich: Mehr war für die kriselnden Engländer erneut nicht drinnen …