Ab 21 Uhr: Macht FC Bayern den Aufstieg heute fix?

Für Bayern-Stürmer Robert Lewandowski ist es ein besonderes Spiel, er steht vor seinem 100. Einsatz in der Königsklasse. „Eine beeindruckende Marke“, so Trainer Julian Nagelsmann, der nach überstandener Corona-Quarantäne wohl wieder dabei ist: „Ich freue mich sehr darauf, dass ich wieder an die Linie darf“, so der 34-Jährige, der zuletzt vier Matches versäumt hatte.