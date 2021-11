Neue Einheit der Polizei für ganz heikle Einsätze

Von Anfang an musste alles rasch gehen. Nach der Terrornacht vor einem Jahr in Wien blieb nicht allzu viel Zeit, um die von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) angekündigte Verstärkung für schwierige Einsätze aufzubauen. Im September war schon der Startschuss für den einen Teil der sogenannten Schnellen Reaktionskräfte (SRK), die Bereitschaftseinheit (BE), gefallen. Im nächsten Schritt trat nun die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) offiziell ihren Dienst an.