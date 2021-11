Freilichtmuseum als Zuhause im Südburgenland 

Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass Gerhard Kisser auf der Suche nach einem Wochenenddomizil ins Südburgenland zog. In Gerersdorf verliebte er sich in das letzte strohgedeckte Haus, das es dort noch gab, und es sollte nicht das letzte sein: In der Folge kamen noch weitere hinzu, und es entstand daraus ein Freilichtmuseum.