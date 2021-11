Die Höhepunkte der fünften Jahreszeit in NÖ

Brauchtum, Tradition und eine lange Geschichte

Oder bei einem Besuch in der Oase des guten Geschmacks - der Wino Vinothek und Weinbar in Poysdorf. Bei einer Führung durch den Retzer Erlebniskeller erfährt man auch bei Schlechtwetter allerlei Wissenswertes über den Rebensaft. Im Kamptal warten in der Gebietsvinothek Ursin Haus in Langenlois 300 Weine darauf, verkostet zu werden. Und im Keller der „LoisiumWeinWelt“ kann man mittels interaktiver Stationen in 900 Jahre Geschichte eintauchen. Rotweinliebhaber sind in der Region Carnuntum goldrichtig. Schon die Römer widmeten sich hier dem Weinbau - die Geschichte dazu ist noch heute im Keller des Weinbaumuseums in Prellenkirchen zu finden.