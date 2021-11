Mann verunglückt bei Flucht vor Polizei tödlich

Am vergangenen Wochenende kam es in der benachbarten Schweiz zu einem aufsehenerregenden Zwischenfall: Im Kanton Bern wollte die Polizei am Sonntagmorgen einen Pkw anhalten und kontrollieren. Doch der Fahrzeuglenker missachtete die Anhalteversuche und startete eine halsbrecherische Flucht vor der Exekutive - die für ihn tödlich endete.