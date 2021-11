Sturm-Krise? „Nein, man spielt zu kompliziert“

Nicht nachdenken

Das sind klare Zeichen dafür, dass es Sturm in der momentanen Situation zu sehr will und die Dinge verkompliziert. Als ehemaliger Stürmer weiß ich ganz genau: Wenn es einmal nicht läuft und dein Selbstvertrauen im Keller ist, musst du es so einfach wie möglich halten. Prallenlassen, Zweikämpfe gewinnen. Besinne dich auf das, was du gut kannst. Ganz wichtig dabei: Jeder Einzelne muss mitziehen, Sturm muss immer als Mannschaft denken. Keiner darf sich nur auf sich selbst konzentrieren. Man muss geschlossen zu dem zurückfinden, was man ohnehin kann.