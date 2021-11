Erneut Sanktionen gegen Ungarn wegen Fanverhaltens

Der Fußball-Weltverband FIFA hat die ungarische Nationalmannschaft erneut aufgrund des Fehlverhaltens ihrer Anhänger bestraft. Wegen Fan-Ausschreitungen im WM-Qualifikationsspiel gegen England im Londoner Wembley-Stadion am 12. Oktober müssen die Ungarn in ihrem letzten Spiel in der Gruppe I am 15. November in Polen auf Zuschauer-Unterstützung verzichten, wie die FIFA am Montag mitteilte. Zudem muss der ungarische Verband 75.000 Schweizer Franken (etwa 71.000 Euro) zahlen.