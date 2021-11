Passagier saß tot in Flugzeug - und hatte Corona!

Wie konnte der Kranke an Bord kommen?

Zudem stellt sich die Frage, wie der Mann mit einer aktiven Erkrankung an Bord gelangen konnte - und ob der Fall zu verhindern gewesen wäre. Derzeit gilt für Flugreisen aus Hochrisikogebieten (wozu die Türkei derzeit gehört) bei der Einreise nach Deutschland die 3G-Regel, also getestet, genesen oder geimpft. Mit einem gültigen Impfpass wäre der Mann also in das Flugzeug gekommen. Eine Temperaturmessung vor dem Boarding ist in den meisten Flughäfen derzeit nicht vorgesehen.