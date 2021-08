Drittel aller Infektionen auf Reisen rückführbar

AGES: 7-Tage-Inzidenz bei Ungeimpften mehr als fünfmal höher

Die AGES hat am Freitag zudem erstmals die Sieben-Tage-Inzidenzen nach Impfstatus und Altersgruppe veröffentlicht. In anderen Ländern ist das bereits länger üblich. Aus der nunmehrigen Analyse geht hervor, dass die Sieben-Tage-Inzidenz bei den ungeimpften 18- bis 59-Jährigen am höchsten ist. Mit Stand 19. August lag sie bei 192,3. Bei den immunisierten Menschen dieser Altersgruppe betrug die Inzidenz hingegen 34,88. Sie ist damit in dieser Altersgruppe bei Ungeimpften mehr als fünfmal höher als bei Geimpften.