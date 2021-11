Als Napoleon die erste schwere Niederlage erlitt

In das Schlachtfeld von Aspern anno 1809 verwandelte sich ein abgeschiedener Raum im Hotel Sifkovits in Rust. 12 befreundete „Feldherrn“ aus der Zinnfigurenwelt Katzelsdorf (NÖ) trafen sich zum Gefecht, in dem Napoleon erstmals eine schwere Niederlage hinnehmen musste. 3600 Soldaten - jeder drei Zentimeter groß - kämpften erneut.