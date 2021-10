Das Klagenfurter Katzencafé feiert 6. Geburtstag

Tierporträts zum Geburtstag

Genau am 2. November wird das Lokal sechs Jahre alt. Aus diesem Anlass hat Künstler Martin Egger, der seit 2010 erfolgreich sein Atelier in Neusiedl am See betreibt und auch durch seine zahlreichen Tierporträts bekannt ist, alle zehn Samtpfoten porträtiert. Die Werke werden den ganzen November ausgestellt und können auch gekauft werden. Auch einen eigenen Kalender mit allen Katzen - von „Kiki“ über „Siri“ bis hin zu „Balu“ - wird es geben.