Schattenkanzler | Lichtkanzler

- seit vielen Monaten mit einer Mischung aus Sorglosigkeit, Entwarnung, vermeintlichem oder echtem Nichtstun (wie etwa viele Wochen lang keine Entscheidung über 3 G am Arbeitsplatz) und einem Verordnungschaos - wer kennt sich noch aus, wann was und wie in welchem Bundesland gilt? Der neue Kanzler scheint Schwung in die heimische Politik zu bringen. Auch bei Corona? Gefragt wären klare Worte und klare Entscheidungen anstelle falscher Versprechungen vom „Licht am Ende des Tunnels“: Der als „Schattenkanzler“ Gescholtene kann aus dem Schatten ans Licht treten, wenn wir die Pandemie endlich überwinden.