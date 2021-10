Ansage vor 3500 Fans: DSV gewinnt Hit 3:0!

„Wenn wir um den Titel noch mitspielen wollen, müssen wir den Schlager gegen Voitsberg gewinnen!“, forderte Leoben-Trainer Carsten Jancker im Vorfeld des Landesliga-Schlagers. Seine Mannen leisteten brav Folge und putzten Voitsberg mit 3:0 vom Platz. Und das völlig verdient! Bereits nach sechs Minuten wurde das Stadion in Donawitz zu einem echten Tollhaus, Thomas Hirschhofer traf nach einem Eckball per Kopf. „Wir haben von der ersten Minute an Gas gegeben, keinen Zweikampf gescheut. Man hat gesehen, wie wichtig das erste Tor war“, jubelte der 29-Jährige.



Erste Saisonpleite

Der nach dem 2:0 durch Maier (45.) für den 3:0-Schlusspunkt (54.) sorgte. „Ich bin ja da, um Tore zu machen. Es war sicherlich ein verdienter Sieg.“ Und eine Ansage an Winterkönig Voitsberg für das Frühjahr. Für die Unterlegenen war es die erste Saisonpleite. „Gratulation an Leoben“, applaudierte Goalie Flo Schögl. „Sie haben das überragend gemacht. Und wir wissen, wo wir im Frühjahr die Hebel ansetzen müssen.“ Spannung vorprogrammiert!