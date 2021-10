Inflationsängste

Höhepunkt im Jänner: Die Ursachen sind bekannt: Die Energiepreise waren 2020 wegen Corona-bedingt geringer Nachfrage sehr tief und stiegen seither im hohen zweistelligen Bereich an. Dazu kommt jetzt noch, dass viele Produkte wegen der Lieferengpässe teurer wurden, was ebenfalls die Teuerung anheizt. Das haben die Wirtschaftsforscher schon lange erkannt und berechnet, dass der Höhepunkt der hohen Inflation im Jänner 2022 sein wird, da werden rund vier Prozent erwartet. Danach geht es wieder abwärts, weil der Vergleich zum Vorjahresmonat nicht mehr so extrem ausfällt.