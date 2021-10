Admiras Herzog: „Werden andere Lösungen finden“

Leitners Rückkehr

Bei Torhüter Andi Leitner kommen indes beim Gedanken an Klagenfurt Erinnerungen auf. Weniger an das 4:0 Ende Juli gegen die durch zwei Ausschlüsse früh dezimierten Kärntner, sondern an die Saison 2015/16, in der er als Folge eines Vertragsstreits mit der Admira nach Klagenfurt verliehen wurde, dort aber kaum zum Zug kam. „War dennoch für meine Entwicklung das wichtigste Jahr, denn plötzlich fand ich mich im Zweier-Team in der Unterliga wieder. Da wusste ich, dass ich mehr an mir arbeiten muss.“