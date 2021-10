Asche setzte Hütte in Altaussee in Brand

Die Flammen ergriffen schon beinahe das Wohnhaus! Glücklicherweise bemerkte eine Anrainerin Donnerstagnacht noch rechtzeitig, dass ein Feuer in der Gartenhütte in Altaussee (Bezirk Liezen) ausgebrochen war. Nun ist mit hoher Wahrscheinlichkeit klar, warum: Die Asche, die abends in einem Mülleimer gleich daneben entsorgt wurde, war noch nicht ausreichend abgekühlt.