Ungeimpfte-Plakat: Firmenchef mit Mord bedroht

So mancher musste wohl an ein Fahndungsplakat denken, als er den Aushang in den sozialen Medien sah. Tatsächlich waren auf diesem dreizehn Kollegen abgebildet. Daneben ein Hinweis in einem roten Kasten: „bisher kein vollständiger Impfschutz". Neben dem DIN-A4-Zettel war noch ein weiterer auf der Tür zum Pausenraum angebracht, der die Regelungen für Angestellte auflistete, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind.